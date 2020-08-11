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Банки опустили депозитні ставки для населення нижче 10%

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 18:13
Банки опустили депозитні ставки для населення нижче 10%
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Ставки за депозитами продовжують знижуватися

У липні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 9,7% річних. Це на 1,1 в. п. нижче, ніж у червні (10,8%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за липень знизилися з 1,7% до 1,5%.

У липні 2020 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 5,2% до 4,4% річних, а за валютними - з 1,8% до 1,3% річних.

Банки опустили депозитні ставки для населення нижче 10%

Депозитний портфель банків у липні виріс на 3,6% до 1 226 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 2,4% до 633 млрд грн, підприємств зріс на 5,4% до 569 млрд грн.

Банки опустили депозитні ставки для населення нижче 10%

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних, що на 0,7 в.п. нижче, ніж червні (36,3%).

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, кредитні ставки банків можуть впасти до історичного мінімуму в кінці 2020 року, але для цього необхідно зберегти макроекономічну стабільність.

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