НБУ прогнозирует падение кредитных ставок до исторического минимума

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

Ставки могут упасть до самого низкого уровня в истории Украины

Кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года. Для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.

Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на презентации "Отчета о финансовой стабильности" Национального банка Украины.

"Украина впервые входит в зону одноцифровых процентных ставок… После снижения нашей учетной ставки мы можем видеть, как большинство банков снижают процентные ставки по депозитам и уже есть однозначные одноцифровые процентные ставки по депозитам", - сообщила она.

По ее словам, это стало возможным благодаря низкой инфляции и стабильности на валютном рынке. В перспективе это приведет к снижению ставок по кредитам.

"Если сохраниться макроэкономическая стабильность, а права кредиторов будут сохранены и усилены, то мы до конца года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки", - сообщила она.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

Отметим, глава НБУ Яков Смолий во время отчета в Верховной раде 13 мая завил, что Национальный банк Украины (НБУ) во время кризиса планирует продолжать свою политику, чтобы после завершения карантина экономика быстро восстановилась.

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Автор: Александр Белоус