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Банки, нефть и калий: в ЕС поддержали секторальные санкции против Беларуси

Автор: РБК-Украина

Главы МИД стран ЕС одобрили введение секторальных санкций против Беларуси. Санкции коснутся калийной и нефтяной отраслей, а также банковского сектора

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, санкции будут одобрены на заседании Евросовета и официально опубликованы через несколько дней.

"Министры иностранных дел ЕС также дали политический зеленый свет для секторальных санкций в отношении Беларуси, затрагивающих часть ее калийного, нефтяного и банковского секторов", - написал Йозвяк.

Напомним, сегодня Евросоюз также согласовал новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничения ввели против членов его семьи, бизнесменов, пропагандистов и компаний.

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