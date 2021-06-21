Банки, нефть и калий: в ЕС поддержали секторальные санкции против Беларуси

Главы МИД стран ЕС одобрили введение секторальных санкций против Беларуси. Санкции коснутся калийной и нефтяной отраслей, а также банковского сектора
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его словам, санкции будут одобрены на заседании Евросовета и официально опубликованы через несколько дней.
"Министры иностранных дел ЕС также дали политический зеленый свет для секторальных санкций в отношении Беларуси, затрагивающих часть ее калийного, нефтяного и банковского секторов", - написал Йозвяк.
Напомним, сегодня Евросоюз также согласовал новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничения ввели против членов его семьи, бизнесменов, пропагандистов и компаний.