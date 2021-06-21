Банки, нафта і калій: в ЄС підтримали секторальні санкції проти Білорусі

Глави МЗС країн ЄС схвалили введення секторальних санкцій проти Білорусі. Санкції торкнуться калійної і нафтової галузей, а також банківського сектора
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
За його словами, санкції будуть схвалені на засіданні Євроради і офіційно опубліковані через кілька днів.
"Міністри закордонних справ ЄС також дали політичне зелене світло для секторальних санкцій щодо Білорусі, які зачіпають частину її калійного, нафтового і банківського секторів", - написав Йозвяк.
Нагадаємо, сьогодні Євросоюз також погодив новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Обмеження ввели проти членів його сім'ї, бізнесменів, пропагандистів і компаній.