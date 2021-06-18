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Банки, нефть и калий: ЕС согласовал секторальные санкции против Беларуси

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Брюссель, Пятница 18 июня 2021 16:59
Банки, нефть и калий: ЕС согласовал секторальные санкции против Беларуси Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз согласовал секторальные санкции против Беларуси. Они затронут калийную промышленность, нефть и банковский сектор.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Стало понятно, что существует соглашение о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси по трем сферам - калийные удобрения, банковское дело и нефть - с политическим "зеленым светом" на совете по иностранным делам в понедельник. Должно финализироваться в ближайшие дни", - отметил журналист.

Напомним, ранее на этой неделе послы стран Европейского союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. В него попали ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Официальное решение будет опубликовано 21 июня.

До этого Европейский парламент принял резолюцию с требованием ввести секторальные санкции против Беларуси, которые затрагивают торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность. А также отключить страну от систему международных платежей SWIFT.

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