Банки без мережі та електронні форми. Українці зможуть отримувати пенсії по-новому

Українці зможуть отримувати пенсії у банках без власної мережі та відділень. До того ж, заяву про виплату пенсій можна оформити у електронній формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

Були внесено зміни до постанови Кабміну "Про затвердження порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках".

Відтепер можна буде укладати договори банківського рахунка з уповноваженими банками, які не мають філій, відділень, представництв за місцем проживання одержувача, в тому числі з банками (необанками), які взагалі не мають власної мережі.

Одержувачам надали можливість разом з відкриттям банківського рахунка без відвідування установи банку подавати заяву про виплату пенсії чи грошової допомоги через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням електронного підпису.

Також було внесено зміни до постанови КМУ "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану". Так, було передбачено можливість здійснення за бажанням одержувачів та наявністю технічної можливості АТ "Укрпошта" переказу коштів в країну перебування за їхній рахунок.

Окрім цього, було уточнено процедуру повернення банком Пенсійному фонду України, а саме на його вимогу, сум пенсій, зарахованих на поточні рахунки, відкриті за зверненням органів ПФУ, якщо одержувач не укладав договір банківського рахунка.

Одержувачам, які тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, надали можливість відновлювати припинену в період воєнного стану виплату пенсії шляхом надіслання заяви поштою.