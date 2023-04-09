Як оформити пенсію онлайн: інструкція
Українці мають можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн. У такому разі не обов'язково мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Для оформлення пенсії онлайн за допомогою Дія.Підпису слід виконати такі кроки:
- Зареєструватися у застосунку "Дія" й активувати "Дія.Підпис".
- Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії".
- Ознайомитись з інформацією й натиснути "Вхід".
- Увійти до особистого кабінету, скориставшись "Дія.Підписом".
- У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" вибрати вкладку "Заява на призначення пенсії".
- Дати згоду на дистанційне інформування, вибравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви.
- Натиснути "Продовжити" й вибрати вид пенсії (наприклад, "Пенсія за віком").
- Заповнити анкету та надати згоду на передачу/обробку персональних даних.
- Прикріпити скан-копії необхідних документів, перелік яких був наведений перед формуванням заяви.
Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, заповнена за результатами вказаних вище кроків. У разі потреби форму заяви можна відредагувати.
Для завершення всіх операцій заява підписується за допомогою Дія.Підпису й відправляється до Фонду натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".
Раніше в Україні розробили план-інструкцію, як звернутися за призначенням пенсії тим українцям, які наразі перебувають у Польщі та мають там тимчасовий прихисток.
Нагадаємо, українці, які офіційно працювали в Польщі, можуть після повернення в Україну отримувати пенсію за період роботи за кордоном. При цьому виплати будуть розраховані пропорційно до стажу.
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