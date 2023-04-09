Як оформити пенсію онлайн: інструкція

Українці мають можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн. У такому разі не обов'язково мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Для оформлення пенсії онлайн за допомогою Дія.Підпису слід виконати такі кроки:

Зареєструватися у застосунку "Дія" й активувати "Дія.Підпис".

Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії".

Ознайомитись з інформацією й натиснути "Вхід".

Увійти до особистого кабінету, скориставшись "Дія.Підписом".

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" вибрати вкладку "Заява на призначення пенсії".

Дати згоду на дистанційне інформування, вибравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви.

Натиснути "Продовжити" й вибрати вид пенсії (наприклад, "Пенсія за віком").

Заповнити анкету та надати згоду на передачу/обробку персональних даних.

Прикріпити скан-копії необхідних документів, перелік яких був наведений перед формуванням заяви.

Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, заповнена за результатами вказаних вище кроків. У разі потреби форму заяви можна відредагувати.

Для завершення всіх операцій заява підписується за допомогою Дія.Підпису й відправляється до Фонду натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".

Раніше в Україні розробили план-інструкцію, як звернутися за призначенням пенсії тим українцям, які наразі перебувають у Польщі та мають там тимчасовий прихисток.

Нагадаємо, українці, які офіційно працювали в Польщі, можуть після повернення в Україну отримувати пенсію за період роботи за кордоном. При цьому виплати будуть розраховані пропорційно до стажу.