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Банки без сетей и электронные формы. Украинцы смогут получать пенсии по-новому

Новина українською →
Вторник 18 апреля 2023 17:03
Банки без сетей и электронные формы. Украинцы смогут получать пенсии по-новому Фото: украинцы смогут получать пенсии по-новому (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы смогут получать пенсии в банках без собственной сети и отделений. К тому же, заявление о выплате пенсий можно оформить в электронной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

Были внесены изменения в постановление Кабмина "Об утверждении порядка выплаты пенсий и пособий через текущие счета в банках".

Теперь можно будет заключать договоры банковского счета с уполномоченными банками, у которых нет филиалов, отделений, представительств по месту жительства получателя, в том числе с банками (необанками), у которых вообще нет собственной сети.

Получателям предоставили возможность вместе с открытием банковского счета без посещения учреждения банка подавать заявление о выплате пенсии или денежной помощи через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием электронной подписи.

Также были внесены изменения в постановление КМУ "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения". Так, была предусмотрена возможность осуществления по желанию получателей и наличия технической возможности АО "Укрпочта" перевода средств в страну пребывания за их счет.

Кроме этого, была уточнена процедура возврата банком Пенсионному фонду Украины, а именно по его требованию, сумм пенсий, зачисленных на текущие счета, открытые по обращению органов ПФУ, если получатель не заключал договор банковского счета.

Получателям, которые временно проживают за границей и получили временную защиту или статус беженца, предоставили возможность возобновлять прекращенную в период военного состояния выплату пенсии путем отправки заявления по почте.

РБК-Украина объясняло, как оформить пенсию онлайн.

Кроме того, некоторым категория пенсионеров повысят выплаты до 13 тысяч гривен.

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