Пенсію підвищать до 13 тисяч гривень: кому в Україні збільшили виплати

Особам, що брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС підвищили пенсію. Сума залежить від групи інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Пенсійного фонду України.

З 1 березня 2023 року відповідний перерахунок проведено виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за 2022 рік - 13 376,21 грн.

Таким чином, з 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати людям з інвалідністю, які ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, виплати не можуть бути нижчими:

для осіб з інвалідністю 1 групи - 13 376,21 грн (до 01.03.2023 - 12 993,56 грн);

для осіб з інвалідністю 2 групи - 10 700,97 грн (до 01.03.2023 -

10 394,85 грн);

10 394,85 грн); для осіб з інвалідністю 3 групи - 8 025,73 грн (до 01.03.2023 -

7 796,14 грн).

Такі розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно з якого закону було призначено пенсію.