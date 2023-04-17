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Пенсію підвищать до 13 тисяч гривень: кому в Україні збільшили виплати

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Київ, Понеділок 17 квітня 2023 12:45
Пенсію підвищать до 13 тисяч гривень: кому в Україні збільшили виплати Фото: ліквідаторам наслідків на Чорнобильській АЕС підвищили пенсію до 13 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Особам, що брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС підвищили пенсію. Сума залежить від групи інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Пенсійного фонду України.

З 1 березня 2023 року відповідний перерахунок проведено виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за 2022 рік - 13 376,21 грн.

Таким чином, з 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати людям з інвалідністю, які ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, виплати не можуть бути нижчими:

  • для осіб з інвалідністю 1 групи - 13 376,21 грн (до 01.03.2023 - 12 993,56 грн);
  • для осіб з інвалідністю 2 групи - 10 700,97 грн (до 01.03.2023 -
    10 394,85 грн);
  • для осіб з інвалідністю 3 групи - 8 025,73 грн (до 01.03.2023 -
    7 796,14 грн).

Такі розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно з якого закону було призначено пенсію.

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