Пенсію підвищать до 13 тисяч гривень: кому в Україні збільшили виплати
Особам, що брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС підвищили пенсію. Сума залежить від групи інвалідності.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Пенсійного фонду України.
З 1 березня 2023 року відповідний перерахунок проведено виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за 2022 рік - 13 376,21 грн.
Таким чином, з 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати людям з інвалідністю, які ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, виплати не можуть бути нижчими:
- для осіб з інвалідністю 1 групи - 13 376,21 грн (до 01.03.2023 - 12 993,56 грн);
- для осіб з інвалідністю 2 групи - 10 700,97 грн (до 01.03.2023 -
10 394,85 грн);
- для осіб з інвалідністю 3 групи - 8 025,73 грн (до 01.03.2023 -
7 796,14 грн).
Такі розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно з якого закону було призначено пенсію.
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