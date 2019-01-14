ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Банки в конце 2018 года повысили ставки по депозитам

Новости » Финансы    14.01.2019 - 12:35
Банки в конце 2018 года повысили ставки по депозитам
Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Ставки по гривневым депозитам для населения поднялись до 12% годовых

В декабре 2018 года средние процентные ставки банков по новым депозитам по сравнению с ноябрем выросли с 12,5% до 12,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в гривне выросли за месяц с 11,4% до 11,7% годовых, в валюте выросли с 2,5% до 2,7%.

В декабре 2018 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 13,7% до 13,8% годовых, по валютным - с 2,0% до 2,5%.

Банки в конце 2018 года повысили ставки по депозитам

www.bank.gov.ua

Депозитный портфель банков в декабре вырос на 2,4% до 933,2 млрд грн, в т.ч. населения на 1,5% до 506,9 млрд грн, предприятий - на 8,1% до 403,9 млрд грн.

Банки в конце 2018 года повысили ставки по депозитамwww.bank.gov.ua

Отметим, по данным НБУ, в декабре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,1% годовых, что на 3,9 п.п. выше, чем в декабре 2017 года (29,2%).

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, что на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

Из "ВТБ Банка" во время работы временной администрации вывели 100 миллионов Ставки по кредитам за 2018 год существенно выросли
Новости Украины банкидепозитНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь