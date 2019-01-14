Банки в конце 2018 года повысили ставки по депозитам

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Ставки по гривневым депозитам для населения поднялись до 12% годовых

В декабре 2018 года средние процентные ставки банков по новым депозитам по сравнению с ноябрем выросли с 12,5% до 12,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в гривне выросли за месяц с 11,4% до 11,7% годовых, в валюте выросли с 2,5% до 2,7%.

В декабре 2018 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 13,7% до 13,8% годовых, по валютным - с 2,0% до 2,5%.

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Депозитный портфель банков в декабре вырос на 2,4% до 933,2 млрд грн, в т.ч. населения на 1,5% до 506,9 млрд грн, предприятий - на 8,1% до 403,9 млрд грн.

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Отметим, по данным НБУ, в декабре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,1% годовых, что на 3,9 п.п. выше, чем в декабре 2017 года (29,2%).

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, что на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.