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Ставки по кредитам за 2018 год существенно выросли

Новости » Финансы    14.01.2019 - 10:58
Ставки по кредитам за 2018 год существенно выросли
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банки дают кредиты предприятиями под 21% годовых, населению - под 33%

В декабре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,1% годовых, что на 3,9 п.п. выше, чем в декабре 2017 года (29,2%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли за год с 9,8% до 10,9% годовых.

Ставки по кредитам за 2018 год существенно вырослиwww.bank.gov.ua

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за год выросли с 14,3% до 20,9% годовых, по валютным снизились - с 7,5% до 5,7%.

Кредитный портфель банков за год вырос на 5,9% до 1 123 млрд грн, в т.ч. для населения на 15,2% до 196,01 млрд грн, предприятий - на 3,8% до 877,2 млрд грн.

Ставки по кредитам за 2018 год существенно выросли

www.bank.gov.ua

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, что на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

Отметим, по данным НБУ, в ноябре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,1% годовых, что на 0,5 п.п. выше, чем в октебря (32,6%).

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