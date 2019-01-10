НБУ обнародовал рейтинг банков по количеству отделений

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

На первом месте - Ощадбанк, на втором - ПриватБанк

По состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, что на семь банков меньше, чем год назад (84). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной отчетности Национального банка.

Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

На первом месте по количеству отделений - государственный "Ощадбанк", который за год сократил 575 отделений, но оставил 2630.

На втором месте - также государственный "ПриватБанк", который сократил 222 отделения до 2021.

На третьем месте - "Райффайзен Банк Аваль", который не изменил количество отделений - 503.

Первые 20 банков по количеству действующих структурных подразделений по состоянию на 1 января 2019 года

Данные: НБУ

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ считают, что по итогам 2019 года банковская система Украины впервые за последние годы получит прибыль, которая может стать рекордной более чем за десять лет.

Напомним, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывалось 78 банков-участников, в стадии ликвидации находилось 89 банков, временная администрация работала в двух банках.