Банки наприкінці 2018 року підвищили ставки за депозитами

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Ставки за гривневими депозитами для населення піднялися до 12% річних

У грудні 2018 року середні процентні ставки банків за новими депозитами порівняно з листопадом зріс з 12,5% до 12,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення в гривні виросли за місяць з 11,4% до 11,7% річних, в валюті виросли з 2,5% до 2,7%.

У грудні 2018 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 13,7% до 13,8% річних, за валютними - з 2,0% до 2,5%.

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Депозитний портфель банків у грудні виріс на 2,4% до 933,2 млрд грн, в т. ч. населення на 1,5% до 506,9 млрд грн, підприємств - на 8,1% до 403,9 млрд грн.

www.bank.gov.ua

Зазначимо, за даними НБУ, в грудні 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 33,1% річних, що на 3,9 в. п. вище, ніж у грудні 2017 року (29,2%).

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.