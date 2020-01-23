ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Банки за год сократили полтысячи отделений

Новости » Экономика     23.01.2020 - 17:50
Банки за год сократили полтысячи отделений
Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Больше всего отделений сократили государственные банки

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Количество действующих структурных подразделений за 2020 год сократилось на 507 - с 8509 до 8002 отделений.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных "Ощадбанке" (2327) и "ПриватБанке" (1928). Далее с большим отрывом идут частные с иностранным капиталом "Райффайзен Банк Аваль" (496) и "УкрСиббанк" (284) и "Альфа-банк" (257).

Банки за год сократили полтысячи отделений

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков. Количество действующих структурных подразделений за второй квартал 2019 года сократилось на 180 - с 8449 до 8269 отделений

В НБУ назвали условия для удешевления кредитов НБУ проиграл Коломойскому в деле о земельных участках в Одесской области
Новости Украины банкиНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь