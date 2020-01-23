Банки за год сократили полтысячи отделений

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Больше всего отделений сократили государственные банки

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Количество действующих структурных подразделений за 2020 год сократилось на 507 - с 8509 до 8002 отделений.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных "Ощадбанке" (2327) и "ПриватБанке" (1928). Далее с большим отрывом идут частные с иностранным капиталом "Райффайзен Банк Аваль" (496) и "УкрСиббанк" (284) и "Альфа-банк" (257).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков. Количество действующих структурных подразделений за второй квартал 2019 года сократилось на 180 - с 8449 до 8269 отделений