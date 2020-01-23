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Банки за рік скоротили півтисячі відділень

Новини » Економіка     23.01.2020 - 17:50
Банки за рік скоротили півтисячі відділень
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Найбільше відділень скоротили державні банки

За станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

Кількість діючих структурних підрозділів за 2020 рік зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.

Найбільше відділень раніше в державних "Ощадбанку" (2327) і "Приватбанку" (1928). Далі з великим відривом йдуть приватні з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль" (496) та "УкрСиббанк" (284) і "Альфа-банк" (257).

Банки за рік скоротили півтисячі відділень

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 липня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків. Кількість діючих структурних підрозділів за другий квартал 2019 року скоротилося на 180 - з 8449 до 8269 відділень

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