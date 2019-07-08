ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ обнародовал рейтинг банков по количеству отделений

Новости » Экономика    08.07.2019 - 15:15
НБУ обнародовал рейтинг банков по количеству отделений
Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ощадбанк продолжает оптимизацию филиальной сети

По состоянию на 1 июля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, не изменившись по сравнению с прошлым кварталом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной отчетности Национального банка.

Количество действующих структурных подразделений за второй квартал 2019 года сократилось на 180 - с 8449  до 8269  отделений.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных "Ощадбанке" (2487) и "ПриватБанке" (1987). Далее с большим отрывом идут частные "Райффайзен Банк Аваль" (502) и "УкрСиббанк" (298). На пятом месте находится "Альфа-банк" (250).

Топ-20 банков по количеству отделений:

НБУ обнародовал рейтинг банков по количеству отделенийДанные: НБУ

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, что на один меньше, чем на начало года (77). Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2019 года сократилось на 60 - с 8509 до 8449 отделений.

Украинцы увеличили продажу валюты на наличном рынке Международные резервы Украины за июнь выросли более чем на миллиард долларов
Новости Украины Национальный банк Украиныбанкирейтинг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь