Банк розвитку Ради Європи виділив Україні 100 млн євро на медицину: на що підуть кошти

Позика БРРЄ підтримає проект "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL), рамковий проект вартістю 500 мільйонів доларів, розроблений Світовим банком у співпраці з українською владою, який покликаний об’єднати партнерів з розвитку. Світовий банк уже схвалив кредит у розмірі 100 мільйонів доларів та грант у розмірі 20 мільйонів доларів, щоб розпочати проект.

За даними прес-служби Мінфіну, фінансування допоможе відновити та модернізувати мережу медичних закладів на деокупованих територіях України, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.

За даними МОЗ, агресія Російської Федерації проти України завдала збитків інфраструктурі галузі охорони здоров'я приблизно на 2,5 мільярда доларів. Як наслідок, наявність і доступність медичних послуг в Україні суттєво обмежена, особливо в регіонах, де відбувалися бойові дії.

Банку розвитку Ради Європи

Нагадаємо, у червні Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

Співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки. Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики, у тому числі забезпеченні житлом громадян України.

Банку розвитку Ради Європи зі штаб-квартирою в Парижі було засновано у 1956 році для фінансування переселення біженців та переміщених осіб після Другої світової війни.

Маючи активи у розмірі 30 млрд євро, він позичає урядам членів для фінансування соціальних інвестицій, таких як школи, лікарні та державне житло.

Раніше повідомлялося, що уряди акціонерів Банку розвитку Ради Європи погодилися збільшити його капітал для допомоги Україні.