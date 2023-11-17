Банк развития Совета Европы выделил Украине 100 млн евро на медицину: на что пойдут деньги

Заем БРСЕ поддержит проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL), рамочный проект стоимостью 500 миллионов долларов, разработанный Всемирным банком в сотрудничестве с украинскими властями, призванный объединить партнеров по развитию. Всемирный банк уже одобрил кредит в размере 100 млн долларов и грант в размере 20 млн долларов, чтобы начать проект.

По данным пресс-службы Минфина, финансирование поможет восстановить и модернизировать сеть медицинских учреждений на деоккупированных территориях Украины, разрушенных или поврежденных в результате боевых действий.

По данным Минздрава, агрессия Российской Федерации против Украины нанесла ущерб инфраструктуре отрасли здравоохранения примерно на 2,5 млрд долларов. Как следствие, наличие и доступность медицинских услуг в Украине значительно ограничено, особенно в регионах, где происходили боевые действия.

Банка развития Совета Европы

Напомним, в июне Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы (БРСЕ).

Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности БРСЕ на 2023-2027 годы. Ключевые направления сотрудничества будут фокусироваться на обеспечении первоочередных потребностей Украины в сфере здравоохранения и государственной жилищной политики, в том числе обеспечении жильем граждан Украины.

Банк развития Совета Европы со штаб-квартирой в Париже был основан в 1956 году для финансирования переселения беженцев и перемещенных лиц после Второй мировой войны.

Имея активы в размере 30 млрд евро, он занимает правительствам членов для финансирования социальных инвестиций, таких как школы, больницы и государственное жилье.

Ранее сообщалось, что правительства акционеров Банка развития Совета Европы согласились увеличить его капитал для помощи Украине.