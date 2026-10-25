"Бандитизм і беззаконня": росіяни перетворюють окуповані території на кримінальні анклави

Російські загарбники перетворюють тимчасово окуповані території України на кримінальні анклави, де поширюються бандитизм і беззаконня. Ситуація погіршується через незаконний обіг зброї, злочини російських військових та падіння рівня життя місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ГУР Міноборони України.

"Ситуація на тимчасово захоплених територіях України погіршується - російські загарбники фактично перетворюють поневолені регіони на кримінальні анклави, де панує бандитизм і беззаконня", - зазначили в ГУР.

За даними розвідки, критичне становище на окупованих територіях визнають навіть у закритих звітах російської влади.

Серед основних загроз у Москві називають незаконний обіг зброї та вибухівки, хронічний алкоголізм серед російських військових, вуличні сутички, збільшення кількості кіберзлочинів і розкрадання бюджетних коштів.

Водночас через економічні проблеми в Росії окупаційні адміністрації отримують дедалі менше фінансування.

Чим загрожує окупація місцевим жителям

В ГУР повідомляють, що люди на захоплених територіях живуть у постійному страху через жорсткий контррозвідувальний режим, загрозу насильства з боку російських військових і репресії силових органів. Це посилює негативне ставлення населення до окупантів.

Паралельно погіршуються умови життя. На окупованих територіях бракує роботи, продовольства, медикаментів, пального та товарів першої необхідності. Злидні й розруха змушують людей залишати свої домівки.

На цьому тлі Росія намагається сформувати позитивний образ окупації за допомогою пропаганди. Зокрема, поширює інформацію про так звані соціально-економічні проєкти та програми підвищення народжуваності.

Крім того, загарбники прагнуть ізолювати місцевих жителів від альтернативних джерел інформації, зокрема медіа, які російська влада оголосила "іноагентами".

За інформацією ГУР, Кремль також планує посилити контроль над окупаційними адміністраціями та колаборантами. У Москві не довіряють навіть найбільш проросійським представникам окупаційної влади.