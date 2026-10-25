"Бандитизм и беззаконие": россияне превращают оккупированные регионы в криминальные анклавы

Российские захватчики превращают оккупированные территории Украины в криминальные анклавы, где распространяются бандитизм и беззаконие. Ситуация усугубляется из-за незаконного оборота оружия, преступлений военных РФ и падения уровня жизни населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны Украины.

"Ситуация на временно захваченных территориях Украины ухудшается – российские захватчики фактически превращают порабощенные регионы в криминальные анклавы, где царит бандитизм и беспредел ", - отметили в ГУР.

По данным разведки, критическое положение на оккупированных территориях признают даже в закрытых отчетах российских властей.

Среди основных угроз в Москве называют незаконное обращение оружия и взрывчатки, хронический алкоголизм среди российских военных, уличные столкновения, увеличение количества киберпреступлений и хищение бюджетных средств.

В то же время из-за экономических проблем в России оккупационные администрации получают все меньшее финансирование.

Чем грозит оккупация местным жителям

В ГУР сообщают, что люди на захваченных территориях живут в постоянном страхе из-за жесткого контрразведывательного режима, угрозы насилия со стороны российских военных и репрессии силовых органов. Это усугубляет негативное отношение населения к оккупантам.

Параллельно ухудшаются условия жизни. На оккупированных территориях не хватает работы, продовольствия, медикаментов, горючего и товаров первой необходимости. Нищета и разруха заставляют людей покидать свои дома.

На этом фоне Россия пытается сформировать положительный образ оккупации посредством пропаганды. В частности, распространяет информацию о так называемых социально-экономических проектах и программах повышения рождаемости.

Кроме того, захватчики стремятся изолировать местных жителей от альтернативных источников информации, в частности медиа, которые российские власти объявили "иноагентами".

По информации ГУР, Кремль также намерен усилить контроль над оккупационными администрациями и коллаборантами. В Москве не доверяют даже самым пророссийским представителям оккупационных властей.