"Бандитизм и беззаконие": россияне превращают оккупированные регионы в криминальные анклавы
Российские захватчики превращают оккупированные территории Украины в криминальные анклавы, где распространяются бандитизм и беззаконие. Ситуация усугубляется из-за незаконного оборота оружия, преступлений военных РФ и падения уровня жизни населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны Украины.
"Ситуация на временно захваченных территориях Украины ухудшается – российские захватчики фактически превращают порабощенные регионы в криминальные анклавы, где царит бандитизм и беспредел ", - отметили в ГУР.
По данным разведки, критическое положение на оккупированных территориях признают даже в закрытых отчетах российских властей.
Среди основных угроз в Москве называют незаконное обращение оружия и взрывчатки, хронический алкоголизм среди российских военных, уличные столкновения, увеличение количества киберпреступлений и хищение бюджетных средств.
В то же время из-за экономических проблем в России оккупационные администрации получают все меньшее финансирование.
Чем грозит оккупация местным жителям
В ГУР сообщают, что люди на захваченных территориях живут в постоянном страхе из-за жесткого контрразведывательного режима, угрозы насилия со стороны российских военных и репрессии силовых органов. Это усугубляет негативное отношение населения к оккупантам.
Параллельно ухудшаются условия жизни. На оккупированных территориях не хватает работы, продовольствия, медикаментов, горючего и товаров первой необходимости. Нищета и разруха заставляют людей покидать свои дома.
На этом фоне Россия пытается сформировать положительный образ оккупации посредством пропаганды. В частности, распространяет информацию о так называемых социально-экономических проектах и программах повышения рождаемости.
Кроме того, захватчики стремятся изолировать местных жителей от альтернативных источников информации, в частности медиа, которые российские власти объявили "иноагентами".
По информации ГУР, Кремль также намерен усилить контроль над оккупационными администрациями и коллаборантами. В Москве не доверяют даже самым пророссийским представителям оккупационных властей.
Как известно, в Олешках Херсонской области проведут гуманитурную миссию - территория оккупирована и заблокирована россиянами, людям там не хватает продуктов питания и вещей первой необходимости.
Недавно сообщалось, что РФ планирует отменить приграничные зоны на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей, граничащих с временно оккупированными территориями Украины.