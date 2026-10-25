ua en ru
Вс, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Бандитизм и беззаконие": россияне превращают оккупированные регионы в криминальные анклавы

06:00 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
"Бандитизм и беззаконие": россияне превращают оккупированные регионы в криминальные анклавы Фото: оккупация (с открытых источников)
Додати як бажане джерело в Google

Российские захватчики превращают оккупированные территории Украины в криминальные анклавы, где распространяются бандитизм и беззаконие. Ситуация усугубляется из-за незаконного оборота оружия, преступлений военных РФ и падения уровня жизни населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны Украины.

"Ситуация на временно захваченных территориях Украины ухудшается – российские захватчики фактически превращают порабощенные регионы в криминальные анклавы, где царит бандитизм и беспредел ", - отметили в ГУР.

По данным разведки, критическое положение на оккупированных территориях признают даже в закрытых отчетах российских властей.

Среди основных угроз в Москве называют незаконное обращение оружия и взрывчатки, хронический алкоголизм среди российских военных, уличные столкновения, увеличение количества киберпреступлений и хищение бюджетных средств.

В то же время из-за экономических проблем в России оккупационные администрации получают все меньшее финансирование.

Чем грозит оккупация местным жителям

В ГУР сообщают, что люди на захваченных территориях живут в постоянном страхе из-за жесткого контрразведывательного режима, угрозы насилия со стороны российских военных и репрессии силовых органов. Это усугубляет негативное отношение населения к оккупантам.

Параллельно ухудшаются условия жизни. На оккупированных территориях не хватает работы, продовольствия, медикаментов, горючего и товаров первой необходимости. Нищета и разруха заставляют людей покидать свои дома.

На этом фоне Россия пытается сформировать положительный образ оккупации посредством пропаганды. В частности, распространяет информацию о так называемых социально-экономических проектах и программах повышения рождаемости.

Кроме того, захватчики стремятся изолировать местных жителей от альтернативных источников информации, в частности медиа, которые российские власти объявили "иноагентами".

По информации ГУР, Кремль также намерен усилить контроль над оккупационными администрациями и коллаборантами. В Москве не доверяют даже самым пророссийским представителям оккупационных властей.

Как известно, в Олешках Херсонской области проведут гуманитурную миссию - территория оккупирована и заблокирована россиянами, людям там не хватает продуктов питания и вещей первой необходимости.

Недавно сообщалось, что РФ планирует отменить приграничные зоны на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей, граничащих с временно оккупированными территориями Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Уголовное дело Оккупанты
Новости
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжат: какая новая дата
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжат: какая новая дата
Аналитика
Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен