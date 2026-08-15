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Росія хоче стерти кордон з окупованими територіями України: в МЗС викрили план ФСБ

12:04 15.08.2026 Сб
2 хв
Кремль намагається створити видимість остаточного включення окупованих земель до РФ
aimg Марія Науменко
Росія хоче стерти кордон з окупованими територіями України: в МЗС викрили план ФСБ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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ФСБ Росії планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, які межують із тимчасово окупованими територіями України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У російських проєктах відомчих наказів такі зміни пояснюють нібито "включенням" окупованих територій України до складу РФ.

"Таким чином, Москва вкотре намагається видати бажане за дійсне та підмінити міжнародно визнаний правовий статус власними недолугими адміністративними рішеннями", - пояснили в МЗС.

Фактично йдеться про спробу перенести прикордонний контроль на зовнішні межі окупованих територій та стерти адміністративну межу між Росією і захопленими нею українськими землями.

Натомість у відомстві заявили, що російські закони, укази та відомчі накази не здатні змінити міжнародно визнаний статус українських територій.

"Окупація не створює суверенітету, а спроба анексії не породжує територіальних прав", - заявили в МЗС.

У МЗС зазначили, що Росія залишається державою-окупантом незалежно від того, як вона визначає статус захоплених територій у власному законодавстві.

Йдеться про окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Автономну Республіку Крим і Севастополь.

У міністерстві підкреслили, що зміна російською владою пунктів контролю, документів чи карт не впливає на державний кордон України. Він залишається міжнародно визнаним і не може бути змінений односторонніми рішеннями Росії.

Тим часом РФ намагається створити ілюзію успішного наступу своїх військ. Так, росіяни заявили про "захоплення" села Щербаківка на Харківщині, яке офіційно ліквідували ще у 1997 році.

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