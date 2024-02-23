Бан Олімпійського комітету Росії. Спортивний арбітраж оголосив рішення щодо апеляції

CAS відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії на рішення МОК про призупинення членства. Рішення комісії суду є остаточним та обов'язковим до виконання.

"Відповідальна за справу комісія CAS відхилила апеляцію і підтвердила оскаржуване рішення, встановивши, що виконавчий комітет МОК не порушив принципи законності, рівності, передбачуваності. Винесене групою CAS арбітражне рішення підлягає перевірці на конфіденційність, що означає, що сторони можуть вимагати, щоб арбітражне рішення або повна інформація, що міститься в ньому, залишалися конфіденційними", – йдеться в заяві суду.

У жовтні МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії через посягання на територію України. Російські загарбники тоді створили осередки на окупованих українських територіях. ОКР втратив статус національного комітету та позбувся будь-якого фінансування МОК.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлетів вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.