Бан Олимпийского комитета России. Спортивный арбитраж объявил решение по апелляции

CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановлении членства. Решение комиссии суда является окончательным и обязательным к исполнению.

"Ответственная за дело комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила обжалуемое решение, установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости. Вынесенное группой CAS арбитражное решение подлежит проверке на конфиденциальность, что означает, что стороны могут требовать, чтобы арбитражное решение или полная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными", – говорится в заявлении суда.

В октябре МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за посягательств на территорию Украины. Российские захватчики тогда создали ячейки на оккупированных украинских территориях. ОКР потерял статус национального комитета и лишился какого-либо финансирования МОК.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.