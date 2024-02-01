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США на коні, а Україна в топ-15 світу: аналітики "роздали" медалі Олімпіади-2024

Париж, Четвер 01 лютого 2024 18:17
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США на коні, а Україна в топ-15 світу: аналітики "роздали" медалі Олімпіади-2024 Фото: Єдиний золотий медаліст Токіо від України Жан Беленюк (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Сполучених Штатів Америки стане переможцем медального заліку Олімпійських ігор у Парижі, а збірна України з майже двома десятками нагород завершить змагання на 15-й сходинці. Так вважають аналітики компанії Gracenote.

Коротко про прогноз кількості здобутих на літній Олімпіаді 2024 року медалей – у матеріалі РБК-Україна.

Провідна американська компанія маркетингових досліджень Nielsen Holdings розкрила методику прогнозу. Він ґрунтується на відкритих даних – результатах елітних світових і континентальних змагань після останніх Ігор, які через пандемію коронавірусу відбулися влітку 2021-го в Токіо. Зібравши та проаналізувавши всі ці дані, фахівці спробували спрогнозувати кількість золотих, срібних і бронзових нагород країн-учасниць Олімпіади цьогоріч.

Головний фаворит Gracenote – збірна США. На думку аналітиків, американці завоюють набільше медалей на Іграх-2024. Якщо цей прогноз справдиться, то Штати ввосьме поспіль завершать літні Олімпіади нагорі медального заліку. Китай намагатиметься кинути виклик американським спортсменам, але поступиться і за кількістю "золота", і за загальним результатом. Третім повинне фінішувати Сполучене Королівство. Щоправда, цього разу золотих нагород у британців буде значно менше, ніж в Токіо.

США на коні, а Україна в топ-15 світу: аналітики &quot;роздали&quot; медалі Олімпіади-2024

Фото: Віртуальна таблиця топ-10 збірних за здобутими медалями Олімпіади-2024 (nielsen.com)

Сполучені Штати

Прогноз на Париж-2024: 129 медалей; результат Токіо-2020: 113 нагород.

Наразі Gracenote спрогнозувала для збірної США 129 медалей, що на 16 більше, ніж на попередніх Іграх. У віртуальній таблиці нагород Штати візьмуть медалі в 27-ми видах спорту, тож національний рекорд (29 видів) олімпійці цьогорічного призову не підкорять. Ключі до загального успіху американців далі лежать в легкій атлетиці та плаванні, де збірна США візьме орієнтовно половину прогнозованих медалей.

Китай

Прогноз на Париж-2024: 85 медалей; результат Токіо-2020: 89 нагород.

Прогноз для Піднебесної несе стабільність. У Парижі цьогоріч китайські атлети завоюють приблизно таку ж кількість медалей, як і в Токіо три роки тому. Стрибки у води, стрільба, плавання, важка атлетика, настільний теніс і спортивна гімнастика залишаються пріоритетними напрямами для Китаю. Загалом китайцям світять подіуми мінімум у 21-му виді програми. Прогнозована ж кількість "золота" – 35 нагород – дозволить поборотися зі США за лідерство в загальному заліку.

Сполучене Королівство

Прогноз на Париж-2024: 64 медалі; результат Токіо-2020: 64 нагороди.

Аналітики підрахували, що на прийдешніх літніх Іграх британська збірна зможе вчетверте поспіль завоювати 60+ медалей на Олімпіаді. У попередніх трьох випадках успіхи королівства були гарантовані призерами в двох десятках видів спорту. Прогноз на 2024-й заснований на тому, що ця тенденція збережеться. Цікаво, що до Олімпійських ігор у Лондоні (2012) нагороди британців востаннє були такими різноманітними ще до Першої світової війни.

Франція

Прогноз на Париж-2024: 53 медалі; результат Токіо-2020: 33 нагороди.

Окремо варто згадати про Францію. Прогнозисти пророкують, що господарка змагань суттєво збільшить кількість медалей в активі. "Золото", наприклад, повинно потроїтися у порівняння з Токіо-2021! Якщо раніше в XXI столітті французькі спортмени здобували нагороди в 15+ видах програми, то вдома ставлять аж на 22 види спорту. Якщо так станеться насправді, то збірна Франції оновить національний рекорд.

США на коні, а Україна в топ-15 світу: аналітики &quot;роздали&quot; медалі Олімпіади-2024

Фото: Віртуальна таблиця топ-30 збірних за здобутими медалями Олімпіади-2024 (nielsen.com)

Україна

Прогноз на Париж-2024: 18 медалей; результат Токіо-2020: 19 нагород.

На своєму рівні повинна виступити в Парижі збірна України. У порівнянні з токійською Олімпіадою українці візьмуть на медаль менше. Проте, кількість золотих нагород повинна зрости до двох. Також до скарбнички нашої команди повинні потрапити 6 срібних і 10 бронзових медалей.

Спортивні стихії українців навряд здивують – бойові мистецтва, гребля, стрільба, плавання, легка атлетика, фехтування. Схрестять пальці й футбольні та тенісні вболівальники, бо до Франції попрямують перша в історії вітчизняного футболу олімпійська команда та титулована Еліна Світоліна.

До слова, раніше Сербія погодилася на матч зі збірною Росії в умовах ізоляції.

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Сполучені Штати Америки Збірна України
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