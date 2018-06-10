Балуха в кримському СІЗО припинили відвідувати лікарі, - правозахисник

Адміністрація СІЗО зняла Балуха з обліку тих, хто оголосив голодування

Українського політв'язня Володимира Балуха, який більше 80 днів голодує у СІЗО в окупованому Криму, припинили відвідувати лікарі. Про це повідомила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передають "Крим. Реалії".

За словами Скрипник, Балух голодував перші 20 днів, після чого архієпископ кримський УПЦ Київського патріархату Климент переконав його вживати мінімальний набір продуктів.

"В якийсь момент адміністрація колонії дізналася про кисіль і вирішила зняти його з формальної голодування. Є певний режим, коли адміністрація ставить людину на облік голодування, ось вони і зняли його з цього обліку, і вважають, що голодування він не веде. Але Володимир продовжує свій протест, він втратив 30 кг ваги. Балуха припинив відвідувати лікар з медсанчастини при СІЗО, хоча зобов'язаний регулярно обстежувати в'язнів, які оголосили голодування", - повідомила Скрипник.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що життя політв'язня Балуха перебуває під загрозою.

Кримчанина Балуха затримали в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною зазначено нібито зберігання боєприпасів і тротилових шашок. Політв'язень продовжує безстрокову голодовку через незгоду з судовими звинуваченнями.