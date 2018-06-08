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Жизнь политзаключенного Балуха находится под угрозой, - МИД Украины

НовостиОбщество    08.06.2018 - 09:46
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Владимир Балух голодает уже более 80 дней

Жизнь украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого удерживают в СИЗО в оккупированном Крыму, находится под угрозой. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Политзаключенный Владимир Балух голодает более 80-и дней в оккупированном Крыму. Його жизнь под угрозой. Требуем его освобождения", - отметила Беца.

 

Напомним, ранее адвокат Ольга Динзе сообщила, что за время голодовки Балух потерял 30 кг веса.

Крымчанина Балуха задержали в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек. Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями.

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Теги публикации: МИД Украины, Крым, голодовка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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