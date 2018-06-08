Жизнь политзаключенного Балуха находится под угрозой, - МИД Украины

Владимир Балух голодает уже более 80 дней

Жизнь украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого удерживают в СИЗО в оккупированном Крыму, находится под угрозой. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Политзаключенный Владимир Балух голодает более 80-и дней в оккупированном Крыму. Його жизнь под угрозой. Требуем его освобождения", - отметила Беца.

Політв'язень В.Балух голодує більше 80-и днів в окупованому Криму.Його життя під загрозою Вимагаємо його звільнення pic.twitter.com/BLxbOsVRtl — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2018

Напомним, ранее адвокат Ольга Динзе сообщила, что за время голодовки Балух потерял 30 кг веса.

Крымчанина Балуха задержали в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек. Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями.