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У Балтійському морі почалися навчання НАТО за участю Фінляндії та Швеції

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Понеділок 06 червня 2022 05:43
У Балтійському морі почалися навчання НАТО за участю Фінляндії та Швеції Фото: у Балтійському морі почалися навчання НАТО за участю Фінляндії та Швеції (twitter.com/Roberto_yeager)
Автор: Артур Родивилов

У Балтійському морі почалися двотижневі Військово-морські навчання НАТО BALTOPS-22 за участю Фінляндії та Швеції. Раніше дві країни заявили про намір вступити в альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PBS.

За даними видання, в них залучені 45 кораблів, 75 літаків і понад 7 тисяч моряків, льотчиків і морських піхотинців з 16 країн, у тому числі з Фінляндії та Швеції.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що головна мета навчань - продемонструвати солідарність США і НАТО з Фінляндією і Швецією.

Міллі підкреслив, що Балтійське море є "стратегічно важливої водоймою" і "одним з найбільших морських шляхів світу".

Завершення BALTOPS-22 заплановано на 17 червня в німецькому порту Кіль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція і Фінляндія не встигнуть вступити в НАТО в ході червневого саміту в Мадриді.

Туреччина звинувачує ці країни в підтримці тероризму, відомо, що сторони поки не досягли компромісу у питанні вступу скандинавських країн до НАТО.

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