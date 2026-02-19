На Балтиці почалися найбільші навчання НАТО, але вже без США, - Bild

Як пише видання, підрозділи сил швидкого реагування альянсу (Allied Reaction Force) висадилися на полігоні Путлос недалеко від німецького острова Фемарн.

"За сценарієм відпрацьовується швидке перекидання військ з півдня Європи до східного флангу. Особливість маневрів полягає у відсутності прямої участі США", - ідеться в публікації.

У самій висадці задіяли 15 кораблів і приблизно 2600 військових. Загалом у навчаннях беруть участь близько 10 тисяч солдатів, понад 1500 одиниць техніки та 17 кораблів із 13 країн.

"Найбільші контингенти направили Туреччина, Іспанія, Італія та Греція. За маневрами спостерігає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус", - пише Bild.

Видання додало, що війська Allied Reaction Force називають "наконечником списа" НАТО. Як заявляється, у разі кризи вони повинні будуть розгорнути до 40 тисяч солдатів протягом десяти днів. Рішення про таке задіяння ухвалює Північноатлантична рада НАТО.