На Балтике начались крупнейшие учения НАТО, но уже без США, - Bild

На побережье Балтийского моря в земле Шлезвиг-Гольштейн начались крупнейшие в этом году учения НАТО. Операция называется "Steadfast Dart 26" и предусматривает отсутствие участия США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild в Telegram.
Как пишет издание, подразделения сил быстрого реагирования альянса (Allied Reaction Force) высадились на полигоне Путлос недалеко от немецкого острова Фемарн.
"По сценарию отрабатывается быстрая переброска войск с юга Европы к восточному флангу. Особенность маневров состоит в отсутствии прямого участия США", - говорится в публикации.
В самой высадке задействовали 15 кораблей и примере 2600 военных. В целом в учениях принимают учатие около 10 тысяч солдат, более 1500 единиц техники и 17 кораблей из 13 стран.
"Наибольшие контингенты направили Турция, Испания, Италия и Греция. За маневрами наблюдает министр обороны Германии Борис Писториус", - пишет Bild.
Издание добавило, что войска Allied Reaction Force называют "наконечником копья" НАТО. Как заявляется, в случае кризиса они должны будут развернуть до 40 тысяч солдаты в течение десяти дней. Решение о таком задействовании принимает Североатлантический совет НАТО.
Напомним, на днях Минобороны Украины и Германии подписали соглашение, согласно которому украинские инструкторы будут преподавать в военных училищах ФРГ.
План состоит в том, чтобы включить опыт украинских солдат в подготовку. Таким образом, Бундесвер реагирует на следственные изменения на поле боя в Украине.
Также мы писали, что в Эстонии в прошлом году прошли военные учения НАТО Hedgehog 2025. По итогу украинские военные за полдня условно "уничтожили" боевую группу, в состав которой входила британская бригада. Для тактики украинские солдаты применили дроны.