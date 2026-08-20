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Балога розкрив таємницю втраченого Томосу 2008 року: як одна вимога Ющенка обурила Варфоломія

11:33 20.08.2026 Чт
3 хв
Україна мала отримати патріархат та автокефалію ще у 2008 році під час візиту Вселенського патріарха Варфоломія, однак процес зірвався в останній момент
aimg Володимир Куренной aimg Анастасія Никончук
Балога розкрив таємницю втраченого Томосу 2008 року: як одна вимога Ющенка обурила Варфоломія Фото: Віктор Балога (РБК-Україна)
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Україна була за крок до отримання автокефалії та патріархату ще під час візиту Вселенського патріарха Варфоломія до Києва у 2008 році. Проте історичний шанс було втрачено через наполягання президента Віктора Ющенка зробити очільником об'єднаної церкви патріарха Філарета.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна у межах спецпроекту до 35-річчя Незалежності України розповів колишній глава Секретаріату президента (2006-2009 рр.) Віктор Балога.

За словами Балоги, він особисто пів року проводив надскладні переговори у Константинополі з патріархом Варфоломієм, а також з очільниками тогочасних українських конфесій – Філаретом (УПЦ КП) та Мефодієм (УАПЦ).

Балозі вдалося узгодити концепцію об'єднання трьох церков під омофором Вселенського патріархату, де очільником мав тимчасово стати митрополит Володимир (УПЦ МП), а Філарет погодився на посаду заступника. Усі ієрархи підписали відповідні документи, після чого Варфоломій погодився прилетіти до Києва на річницю Хрещення Русі.

Очікувалося, що рішення Вселенського Синоду про надання патріархату буде оголошено вже за кілька місяців після візиту.

Однак під час фінальної приватної зустрічі в помаранчевому кабінеті на Банковій переговорний процес розвалився за одну хвилину. Коли Варфоломій підтвердив, що за 2–3 місяці Україна отримає патріархат, Віктор Ющенко висунув власну умову.

"Ющенко каже: "Ваша Святість, ви такий добрий, хороший, але в мене прохання – поставити патріархом Філарета". На що Варфоломій встає, (б'є) палицею по столу! Він всю дорогу розмовляв грецькою, а тут каже російською: "Ющенко, вы занимайтесь своими обязанностями. Духовность – это моя кафедра. Вы туда не лезть!", – розповів ексочільник Секретаріату.

Балога зазначив, що патріарх Варфоломій залишав Київ у сльозах, усвідомлюючи масштаби втраченої можливості для країни.

"В аеропорту в клумбу забив голову, "їв землю", весь у глині... Потім встав і каже: "Сьогодні відбулася найбільша помилка в історії України. Ми сьогодні втратили шанс через незрозумілі амбіції утворити патріархат в Україні. Вас чекають великі проблеми. Вас чекають війни", – цитує політик Вселенського патріарха.

За словами Балоги, якби Ющенко тоді "просто промовчав", Україна здобула б церковну незалежність на 10 років раніше, а сам президент зміг би забезпечити собі переобрання на другий термін.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій відвідав Україну у липні 2008 року на запрошення Віктора Ющенка з нагоди 1020-річчя Хрещення Киїівської Русі. Офіційно Томос про автокефалію Православній церкві України (ПЦУ) було надано Вселенським патріархом лише за 10 років – у січні 2019 року.

Нагадаємо, що за словами Віктора Балоги, до отруєння Віктора Ющенка під час президентської кампанії 2004 року могло бути причетне його найближче оточення, яке, як стверджує політик, діяло в інтересах іноземних спецслужб на тлі жорсткого геополітичного протистояння.

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