Балога раскрыл тайну утраченного Томоса в 2008 году: как одно требование Ющенко возмутила Варфоломея

Украина была в шаге от получения автокефалии и патриархата еще во время визита Вселенского патриарха Варфоломея в Киев в 2008 году. Однако исторический шанс был упущен из - за настаивания президента Виктора Ющенко сделать главой объединенной церкви патриарха Филарета.

Об этом в интервью РБК-Украина в рамках спецпроекта к 35-летию Независимости Украины рассказал бывший глава Секретариата президента (2006-2009 гг.) Виктор Балога.

По словам Балоги, он лично полгода проводил сверхсложные переговоры в Константинополе с патриархом Варфоломеем, а также с руководителями тогдашних украинских конфессий – Филаретом (УПЦ КП) и Мефодием (УАПЦ).

Балоге удалось согласовать концепцию объединения трех церквей под омофором Вселенского патриархата, где главой должен был временно стать митрополит Владимир (УПЦ МП), а Филарет согласился на должность заместителя. Все иерархи подписали соответствующие документы, после чего Варфоломей согласился прилететь в Киев на годовщину Крещения Руси.

Ожидалось, что решение Вселенского Синода о предоставлении патриархата будет объявлено уже через несколько месяцев после визита.

Однако во время финальной приватной встречи в оранжевом кабинете на Банковой переговорный процесс развалился за одну минуту. Когда Варфоломей подтвердил, что через 2–3 месяца Украина получит патриархат, Виктор Ющенко выдвинул собственное условие.

"Ющенко говорит: "Ваше Святейшество, вы такой добрый, хороший, но у меня просьба - поставить патриархом Филарета". На что Варфоломей встает, (бьет) палкой по столу! Он всю дорогу говорил по-гречески, а тут говорит по-русски: "Ющенко, вы занимайтесь своими Духовность – это моя кафедра. Вы туда не лезть!", – рассказал эксочельщик Секретариата.

Балога отметил, что патриарх Варфоломей покидал Киев в слезах, осознавая масштабы упущенной возможности для страны.

"В аэропорту в клумбу забил голову, "ел землю", весь в глине... Потом встал и говорит: "Сегодня произошла самая большая ошибка в истории Украины. Мы сегодня упустили шанс из-за непонятных амбиций образовать патриархат в Украине. Вас ждут большие проблемы. Вас ждут войны", – цитирует политик Вселенского патриарха.

По словам Балоги, если бы Ющенко тогда "просто промолчал", Украина обрела бы церковную независимость на 10 лет раньше, а сам президент смог бы обеспечить себе переизбрание на второй срок.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей посетил Украину в июле 2008 года по приглашению Виктора Ющенко по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси. Официально Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ВЦУ) был предоставлен Вселенским патриархом всего за 10 лет – в январе 2019 года.