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"Це зробило його оточення": Балога назвав причетних до отруєння Ющенка у 2004 році

11:02 20.08.2026 Чт
2 хв
Хто стояв за отруєнням Ющенка? Стало відоме ім'я одного причетного
aimg Тетяна Степанова aimg Володимир Куренной
"Це зробило його оточення": Балога назвав причетних до отруєння Ющенка у 2004 році Фото: Віктор Балога (РБК-Україна)
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Отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка під час виборчої кампанії 2004 року було результатом дій його близького оточення, яке працювало в інтересах іноземних спецслужб у жорсткому геополітичному протистоянні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна у межах спецпроекту до 35-річчя Незалежності України розповів колишній глава Секретаріату президента (2006-2009 рр.) Віктор Балога.

За словами Балоги, він має повне розуміння того, як саме готувався та відбувався цей злочин, а головною передумовою потрапляння зловмисників до президентської команди була нездатність Ющенка критично оцінювати людей поруч із собою.

Відповідаючи на запитання про конкретні прізвища осіб, причетних до отруєння, Балога прямо назвав одного з тогочасних найближчих соратників Ющенка - Давида Жванію.

Екскерівник Секретаріату президента наголосив, що за спробою усунення Ющенка стояла глобальна боротьба між Заходом і Сходом, а метою зловмисників було фізичне знищення політика.

Він також зауважив, що після перемоги на виборах до владної команди потрапили бізнесмени та сумнівні особи, через що йому на посаді глави Секретаріату довелося проводити масштабну кадрову "чистку".

Нагадаємо, отруєння Віктора Ющенка сталося восени 2004 року під час президентських перегонів. У його організмі було виявлено критичну концентрацію діоксину.

Попри важкі наслідки для здоров’я, Ющенко здобув перемогу у виборах, однак справа про його отруєння залишалася однією з найрезонансніших у новітній історії України.

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