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Балістика знову прорвалася: які результати відбиття нової атаки РФ

08:56 09.07.2026 Чт
1 хв
Більшість дронів вдалося знешкодити
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сили ППО звітують про відбиття атаки РФ 9 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вночі 9 липня Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Вже відома кількість знешкоджених цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Цього разу російські війська атакували Україну:

  • двома балістичними ракетами "Іскандер-М", запущеними з тимчасово окупованого Криму;
  • 94 ударними безпілотниками, серед яких Shahed (зокрема реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія" - з районів Брянська, Міллерового, Орла (РФ), а також ТОТ Криму та Донецька.

До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили ППО встигли знешкодити 72 ворожих БПЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки атаки:

  • зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 19 ударних дронів на 13 локаціях;
  • у ще чотирьох місцях впали уламки збитих безпілотників.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликають ПСУ ЗСУ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські війська завдали подвійного удару по заправці у Харкові.

Також ми писали, що ворог має намір глушити Starlink для зриву українських атак.

А в Україні вигадали, як швидше відновлювати енергооб'єкти після обстрілів РФ.

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Війна Росії проти УкраїниАтака дронівРакетна атакаППО