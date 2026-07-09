Балістика знову прорвалася: які результати відбиття нової атаки РФ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські війська завдали подвійного удару по заправці у Харкові.

Також ми писали, що ворог має намір глушити Starlink для зриву українських атак.

А в Україні вигадали, як швидше відновлювати енергооб'єкти після обстрілів РФ.