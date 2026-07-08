Росія намагається глушити Starlink для зриву українських ударів, - Reuters

Росіяни намагаються захистити свою логістику від українських дронів. Вони маскують паливо під цивільні вантажі та намагаються глушити зв'язок Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Більшість українських ударів на середні відстані залежить від систем Starlink. Тривалий час вони були стійкими до перешкод, однак зараз окупанти почали розгортати комплекси радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант".

Такі системи здатні блокувати сигнал на площі близько 20 квадратних кілометрів. Сили оборони вже виявили близько десятка подібних установок, і тепер вони є пріоритетними цілями для українських безпілотників.

Зокрема, бійці 422-го полку безпілотних систем спільно з СБУ вже знищили дві такі станції. Командир екіпажу з позивним "Диригент" розповів, що щойно ворожу установку було розбито, українські дрони відразу відновили нормальний зв'язок і продовжили політ.

Паливо в молоковозах та цивільні авто

Окрім електронної протидії, ворог вдається до хитрощів у логістиці.

"Ми підірвали цистерни з водою, а цистерни горіли, бо всередині був бензин. Ми підірвали пофарбовані молоковози, в яких було дизельне паливо", - розповів командир 422-го полку майор Микола Колесник.

За даними української розвідки та військових, окупанти перестали пересуватися великими колонами. Тепер паливо, боєприпаси та їжу росіяни везуть на фронт невеликими партіями, використовуючи цивільні легковики, квадроцикли та мотоцикли. Вони їздять другорядними дорогами, щоб їх було важче виявити.

Крім того, для приховування запасів ворог використовує покинуті ферми, підвали будівель, а також звичайні цивільні автозаправні станції.

Що кажуть аналітики

Старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі вважає українські удари дронами на середні дистанції однією з найважливіших подій на полі бою цього року.

Водночас він попередив, що Росія вчиться адаптуватися. За його словами, якщо росіяни зможуть масштабувати виробництво своїх систем глушіння, це серйозно ускладнить подальшу кампанію зі знищення російської логістики.