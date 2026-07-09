Баллистика снова прорвалась: какие результаты отражения новой атаки РФ

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские войска нанесли двойной удар по заправке в Харькове.

Также мы писали, что враг намерен глушить Starlink для срыва украинских атак.

А в Украине придумали, как быстрее восстанавливать энергообъекты после обстрелов РФ.