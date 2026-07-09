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Баллистика снова прорвалась: какие результаты отражения новой атаки РФ

08:56 09.07.2026 Чт
1 мин
Большинство дронов не долетели до целей
aimg Юлия Капитонова
Фото: Силы ПВО отчитываются об отражении атаки РФ 9 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ночью 9 июля Россия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Уже известно количество обезвреженных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

В этот раз российские войска атаковали Украину:

  • двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из временно оккупированного Крыма;
  • 94 ударными беспилотниками, среди которых Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия" - из районов Брянска, Миллерово, Орла, а также ВОТ Крыму и Донецка.

К отражению атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы ПВО успели обезвредить 72 вражеских БПЛА разных типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия атаки:

  • зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных дронов на 13 локациях;
  • еще в четырех местах упали обломки сбитых беспилотников.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призывают ПСУ ВСУ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские войска нанесли двойной удар по заправке в Харькове.

Также мы писали, что враг намерен глушить Starlink для срыва украинских атак.

А в Украине придумали, как быстрее восстанавливать энергообъекты после обстрелов РФ.

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