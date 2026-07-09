Баллистика снова прорвалась: какие результаты отражения новой атаки РФ

Ночью 9 июля Россия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Уже известно количество обезвреженных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
В этот раз российские войска атаковали Украину:
К отражению атаки были привлечены:
По состоянию на 08:30 силы ПВО успели обезвредить 72 вражеских БПЛА разных типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия атаки:
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призывают ПСУ ВСУ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские войска нанесли двойной удар по заправке в Харькове.
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