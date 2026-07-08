ua en ru
Ср, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

В Україні придумали, як швидше відновлювати енергооб'єкти після обстрілів

21:57 08.07.2026 Ср
2 хв
Знайдено спосіб значно скоротити час ліквідації наслідків атак
aimg Валерій Ульяненко
В Україні придумали, як швидше відновлювати енергооб'єкти після обстрілів Фото: ремонт енергооб'єкту ДТЕК (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні створять національні бригади відновлення. Вони допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Кабінет Міністрів уже підтримав цю ініціативу та затвердив порядок роботи нового проєкту. Він масштабує успішний досвід минулого року, коли понад 2000 фахівців з усієї країни залучали до ліквідації наслідків атак у столиці.

Нові бригади дозволять швидко направляти кваліфікованих спеціалістів, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони потрібні найбільше.

"Йдеться про відновлення об’єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак", - розповів Кулеба.

Хто керуватиме проєктом та звідки гроші

Формування національних бригад відновлення координуватиме "Укрзалізниця". До їхнього складу увійдуть працівники підприємств, які вже мають досвід аварійних робіт. Вони працюватимуть за рішеннями Державної комісії з питань ТЕБ та НС із залученням обласних військових адміністрацій.

"Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації", - наголосив міністр.

У 2026 році проєкт фінансуватимуть із резервного фонду державного бюджету, а також за кошти місцевих бюджетів.

Раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що країна вже розпочала масштабну підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону. За його словами, майбутня зима може виявитися не менш складною, ніж попередня.

Також нагадаємо, що нещодавно російські війська вдарили по чотирьох енергооб'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Через атаку без електропостачання залишилися десятки тисяч родин.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Електроенергія Війна в Україні
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО в Анкарі: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО в Анкарі: всі подробиці
Аналітика
Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"