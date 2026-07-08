В Україні придумали, як швидше відновлювати енергооб'єкти після обстрілів

В Україні створять національні бригади відновлення. Вони допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Кабінет Міністрів уже підтримав цю ініціативу та затвердив порядок роботи нового проєкту. Він масштабує успішний досвід минулого року, коли понад 2000 фахівців з усієї країни залучали до ліквідації наслідків атак у столиці.

Нові бригади дозволять швидко направляти кваліфікованих спеціалістів, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони потрібні найбільше.

"Йдеться про відновлення об’єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак", - розповів Кулеба.

Хто керуватиме проєктом та звідки гроші

Формування національних бригад відновлення координуватиме "Укрзалізниця". До їхнього складу увійдуть працівники підприємств, які вже мають досвід аварійних робіт. Вони працюватимуть за рішеннями Державної комісії з питань ТЕБ та НС із залученням обласних військових адміністрацій.

"Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації", - наголосив міністр.

У 2026 році проєкт фінансуватимуть із резервного фонду державного бюджету, а також за кошти місцевих бюджетів.