Баллистика снова прорвалась: какие результаты отражения новой атаки РФ
Ночью 9 июля Россия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Уже известно количество обезвреженных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
В этот раз российские войска атаковали Украину:
- двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из временно оккупированного Крыма;
- 94 ударными беспилотниками, среди которых Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия" - из районов Брянска, Миллерово, Орла, а также ВОТ Крыму и Донецка.
К отражению атаки были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- подразделения беспилотных систем;
- мобильные огневые группы сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 силы ПВО успели обезвредить 72 вражеских БПЛА разных типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия атаки:
- зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных дронов на 13 локациях;
- еще в четырех местах упали обломки сбитых беспилотников.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призывают ПСУ ВСУ.
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