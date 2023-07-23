Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу

Ракетні удари по Одесі

Декілька потужних вибухів в Одесі пролунали близько першої години ночі під час оголошеної повітряної тривоги. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про фіксацію пусків крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", що здійснив противник у напрямку південних областей України.

Як зазначив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, ця ракетна атака була комбінованою.

Руйнування

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram вже вранці, внаслідок російського обстрілу в місті було зруйновано 6 житлових, у тому числі багатоквартирних будинків.

"Пошкоджено дві пам'ятки архітектури, храм. Розбито десятки автомобілів. У багатьох спорудах вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади", - розповів чиновник.

Він також опублікував кадри наслідків ворожого обстрілу міста.

Наслідки ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня (фото: t.me/odeskaODA)

Крім того, через обстріл постраждав і бульвар Жванецького в центрі міста, Будинок вчених - пам'ятник національного значення, - та кілька інших будівель, розташованих поряд.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", біли вибиті практично всі старовинні вітражі, пошкоджені меблі, які ще пам'ятають власника будівлі Толстого. Крім того, від вибуху загинув охоронець ресторану.

Багато постраждалих та загиблий

Як повідомили у прес-службі Одеської міськради, станом на 5:25 відомо про одного загиблого.

Зазначається, що одну людину рятувальники ДСНС успішно деблокували з-під завалів. Ще 19 громадян отримали поранення, серед них 4 дітей.

Тим часом слід зазначити, що раніше в поліції повідомляли про 22 поранених, з яких четверо - діти.

Наслідки атаки в Одесі (фото: t.me/odesacityofficial)

Пожежа у Спасо-Преображенському соборі та руйнування храму

В Одеській мерії підтвердили, що внаслідок російської ракетної атаки цієї ночі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, де була сильна пожежа через "приліт".

"Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси", - йдеться у повідомленні.

Начальник Одеської районної військової адміністрації (РДА) Юрій Крук зазначив, що вночі російські окупанти завдали найбільшого удару по історичному центру міста.

Він додав, що росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру, житлові будинки та "практично зруйнували найбільший Собор півдня України".

Клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук повідомив "Суспільне", що руйнування собору - колосальні

"Влучило у праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки", - розповів він.

Зруйнований Преображенський собор в Одесі (фото: t.me)

Чим обстрілювали Одесу

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", РФ атакувала Одесу цієї ночі щонайменше 5-ма видами ракет усіх видів базування: це "Калібри", "Онікси", Х-22, Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.

Зазначається, що значну частину ракет було знищено силами та засобами ППО ЗСУ. Про це решта завдала руйнування портової інфраструктури щонайменше 6 житлових, у тому числі багатоквартирних будинків в Одесі.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила, що найбільших руйнувань зазнав історичний центр Одеси. Вона додала, що ворог спрямовував свої удари як завжди по портовій інфраструктурі, а також на середмістя.

Удари РФ по Одесі та іншим містам на півдні України

Зазначимо, що РФ після виходу з "зернової угоди" майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Також ворог застосовує дрони-камікадзе та ракети різних типів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Так, вночі 23 липня окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по місту та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об'єкти, житлові будинки.

Як зазначила речник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, РФ не досягла цілей своїх атак, тому вона продовжуватиме завдавати ударів.