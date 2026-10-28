Балістика прорвалася: скільки цілей знешкодила ППО під час нічної атаки РФ

За даними Повітряних сил, противник застосував:

балістичну ракету "Іскандер-М"/С-400;

88 ударних БпЛА Shahed, зокрема 38 реактивних, S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Цього разу ворожі цілі летіли з російських Таганрога, Орла та Курська, а також Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу РФ залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 28 жовтня результати атаки були такими:

протиповітряна оборона збила або подавила 71 ворожий БпЛА, серед яких 31 реактивний дрон;

влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 8 локаціях, а падіння уламків збитих цілей - ще на двох.

У ПС ЗСУ наголошують що кілька ударних безпілотників залишаються в повітряному просторі України - їх досі намагаються знищити.