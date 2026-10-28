Баллистика прорвалась: сколько целей обезвредила ПВО во время ночной атаки РФ

Минувшей ночью российские захватчики атаковали разные регионы Украины баллистической ракетой и десятками дронов разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
По данным Воздушных сил, противник применил:
В этот раз вражеские цели летели из российских Таганрога, Орла и Курска, а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
К отражению воздушного нападения РФ были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 28 октября результаты атаки были такими:
В ПС ВСУ отмечают, что несколько ударных беспилотников остаются в воздушном пространстве Украины - их до сих пор пытаются уничтожить.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что силы ПВО сейчас сбивают почти 60% реактивных дронов.
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