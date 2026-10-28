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Баллистика прорвалась: сколько целей обезвредила ПВО во время ночной атаки РФ

08:29 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО обезвредила большинство российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минувшей ночью российские захватчики атаковали разные регионы Украины баллистической ракетой и десятками дронов разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

По данным Воздушных сил, противник применил:

  • баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400;
  • 88 ударных БпЛА Shahed, в том числе 38 реактивных, S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

В этот раз вражеские цели летели из российских Таганрога, Орла и Курска, а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения РФ были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 28 октября результаты атаки были такими:

  • противовоздушная оборона сбила или подавила 71 вражеский БпЛА, среди которых 31 реактивный дрон;
  • попадание средств воздушного нападения зафиксировали на 8 локациях, а падение обломков сбитых целей - еще на двух.

В ПС ВСУ отмечают, что несколько ударных беспилотников остаются в воздушном пространстве Украины - их до сих пор пытаются уничтожить.

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