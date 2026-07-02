Балістика прорвалася. РФ запустила 570 цілей, майже всі "Іскандери" та "Циркони" прилетіли

Уночі 2 липня Росія здійснила нову масовану атаку на Україну. Основний напрямок удару - Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Цього разу ворог застосував ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також сотні ударних дронів.
За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу, зокрема:
Станом на 09:00 українська ППО знищила або подавила 524 повітряні цілі, серед яких:
За попередньою інформацією, зафіксовано:
У Повітряних силах додали: інформація щодо кількох ракет ще уточнюється.
Досі у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих ударних БпЛА. ПС ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Як повідомляло раніше РБК-Україна, в Києві різко зростає кількість загиблих і потерпілих після нічної атаки РФ 2 липня.
У ДСНС показали перші фото ліквідації наслідків атаки, на них зафіксовані масштаби пожеж і руйнувань одразу в семи районах столиці.
Також вранці влада міста заявила про пошкодження медичного закладу та готелю в центрі Києва.