Балістика прорвалася. РФ запустила 570 цілей, майже всі "Іскандери" та "Циркони" прилетіли

Як повідомляло раніше РБК-Україна, в Києві різко зростає кількість загиблих і потерпілих після нічної атаки РФ 2 липня.

У ДСНС показали перші фото ліквідації наслідків атаки, на них зафіксовані масштаби пожеж і руйнувань одразу в семи районах столиці.

Також вранці влада міста заявила про пошкодження медичного закладу та готелю в центрі Києва.