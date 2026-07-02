Баллистика прорвалась. РФ запустила 570 целей, почти все "Искандеры" и "Цирконы" прилетели

Ночью 2 июля Россия совершила новую массированную атаку на Украину. Основное направление удара - Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
В этот раз враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов.
По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 570 средств воздушного нападения, в том числе:
По состоянию на 09:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 524 воздушных целей, среди которых:
По предварительной информации, зафиксировано:
В Воздушных силах добавили: информация о нескольких ракетах еще уточняется.
До сих пор в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских ударных БПЛА. ПС ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Как сообщало ранее РБК-Украина, в Киеве резко растет количество погибших и пострадавших после ночной атаки РФ 2 июля.
В ГСЧС показали первые фото ликвидации последствий атаки, на них зафиксированы масштабы пожаров и разрушений сразу в семи районах столицы.
Также утром власти города заявили о повреждении медицинского учреждения и гостиницы в центре Киева.