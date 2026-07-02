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Баллистика прорвалась. РФ запустила 570 целей, почти все "Искандеры" и "Цирконы" прилетели

10:08 02.07.2026 Чт
2 мин
Самая сложная ситуация именно с "прилетами" баллистики
aimg Юлия Капитонова
Фото: 2 июля ПВО смогла сбить и подавить сотни вражеских целей (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ночью 2 июля Россия совершила новую массированную атаку на Украину. Основное направление удара - Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем атаковала Россия

В этот раз враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов.

По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 570 средств воздушного нападения, в том числе:

  • 496 ударных беспилотников разных типов (Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль", дроны-имитаторы "Пародия");
  • 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;
  • 34 крылатые ракеты Х-101;
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Как отработала ПВО

По состоянию на 09:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 524 воздушных целей, среди которых:

  • 4 баллистические ракеты;
  • 32 крылатые ракеты Х-101;
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 476 беспилотников разных типов.

Последствия атаки РФ 2 июля

По предварительной информации, зафиксировано:

  • попадания 25 баллистических ракет и 12 ударных беспилотников на 33 локациях;
  • падение обломков сбитых дронов на 18 локациях.

В Воздушных силах добавили: информация о нескольких ракетах еще уточняется.

До сих пор в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских ударных БПЛА. ПС ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщало ранее РБК-Украина, в Киеве резко растет количество погибших и пострадавших после ночной атаки РФ 2 июля.

В ГСЧС показали первые фото ликвидации последствий атаки, на них зафиксированы масштабы пожаров и разрушений сразу в семи районах столицы.

Также утром власти города заявили о повреждении медицинского учреждения и гостиницы в центре Киева.

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