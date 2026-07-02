Баллистика прорвалась. РФ запустила 570 целей, почти все "Искандеры" и "Цирконы" прилетели

Чем атаковала Россия

В этот раз враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов.

По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 570 средств воздушного нападения, в том числе:

496 ударных беспилотников разных типов (Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль", дроны-имитаторы "Пародия");

24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

34 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр";

4 противокорабельные ракеты "Циркон";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Как отработала ПВО

По состоянию на 09:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 524 воздушных целей, среди которых:

4 баллистические ракеты;

32 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

476 беспилотников разных типов.

Последствия атаки РФ 2 июля

По предварительной информации, зафиксировано:

попадания 25 баллистических ракет и 12 ударных беспилотников на 33 локациях ;

и на ; падение обломков сбитых дронов на 18 локациях.

В Воздушных силах добавили: информация о нескольких ракетах еще уточняется.

До сих пор в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских ударных БПЛА. ПС ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.