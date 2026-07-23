ua en ru
Чт, 23 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Баллистика прорвалась: как ПВО отражала новую атаку РФ

08:22 23.07.2026 Чт
2 мин
Воздушные силы озвучили украинцам важное предупреждение
aimg Юлия Капитонова
Баллистика прорвалась: как ПВО отражала новую атаку РФ Фото: ПВО снова обезвредила большинство российских целей (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Прошлой ночью Россия била по Украине баллистической и управляемыми авиационными ракетами, ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 22 июля.

В этот раз российские захватчики совершали атаку:

  • баллистической ракетой "Искандер-М" из ВОТ АР Крым;
  • 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из ВОТ АР Крым;
  • 168 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк -ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Согласно последним данным, по состоянию на 07:30, ПВО успешно смогла обезвредить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.

Также указано, что российские цели сбивали на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание баллистической и трех управляемых авиационных ракет, 7 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4", - подтвердили в ПС ВСУ.

Кроме того, защитники предупредили украинцев, что атака РФ продолжается, а в воздушном пространстве до сих пор есть несколько вражеских БПЛА.

"Соблюдайте правила безопасности!" - призывали гражданских воины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Путин планирует подставить Украину перед НАТО и разработал новый план действий.

Также мы рассказывали о последствиях новой атаки врага на Киевскую область.

Кроме того, стало известно, какие новые провокации и диверсии Россия готовит против Европы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Война России против Украины Атака дронов Ракетная атака
Новости
Дроны атаковали Воронеж, среди возможных целей снова Wildberries
Дроны атаковали Воронеж, среди возможных целей снова Wildberries
Аналитика
После завершения боевых действий общество потребует обновления власти: Игорь Грынив
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина После завершения боевых действий общество потребует обновления власти: Игорь Грынив