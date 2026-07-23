Баллистика прорвалась: как ПВО отражала новую атаку РФ

Прошлой ночью Россия била по Украине баллистической и управляемыми авиационными ракетами, ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 22 июля.

В этот раз российские захватчики совершали атаку:

баллистической ракетой "Искандер-М" из ВОТ АР Крым;

из ВОТ АР Крым; 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из ВОТ АР Крым;

из ВОТ АР Крым; 168 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк -ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ и беспилотных систем;

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Согласно последним данным, по состоянию на 07:30, ПВО успешно смогла обезвредить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.

Также указано, что российские цели сбивали на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание баллистической и трех управляемых авиационных ракет, 7 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4", - подтвердили в ПС ВСУ.

Кроме того, защитники предупредили украинцев, что атака РФ продолжается, а в воздушном пространстве до сих пор есть несколько вражеских БПЛА.

"Соблюдайте правила безопасности!" - призывали гражданских воины.