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Зеленський незадоволений швидкістю поставок зброї, готує кадрові зміни

22:15 11.07.2026 Сб
2 хв
Президент назвав три напрями, де партнери мають прискоритись
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна готує зміни на дипломатичних напрямах, щоб пришвидшити постачання зброї від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Президент визначив три ключові напрями, які потребують прискорення. Це домовленість зі США про ліцензії для виробництва Patriot, робота з європейськими партнерами щодо виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проєкти захисної співпраці.

Окремо він наголосив на пакетах підтримки, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю.

"Між оголошенням пакета підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні, це відповідальність усіх, усіх в державі, хто займається дипломатичною, передусім, роботою", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що необхідність прискорити виконання домовленостей продиктована реальністю - росіяни завдають ударів по Україні щодня, і українським воїнам потрібно більше засобів та можливостей, щоб захищати життя людей від російського зла.

Атаки за добу

Тільки за сьогодні росіяни вдарили балістикою по Україні - основною мішенню був Київ. Крім того, ворог завдав "страшного" удару авіабомбами по Сумах і ракетного удару по Одесі. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Протягом дня "Шахеди" та інші ударні дрони били по Харківщині, Дніпропетровщині, громадах Сумської області, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО в Анкарі Дональд Трамп заявив, що США дозволять Україні виробляти Patriot, а ключову роль у локалізації виробництва відводять Польщі.

Зеленський наголошував, що українські міністерства мають без пауз почати технічну роботу над ліцензією, аби виробництво стартувало якомога швидше.

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Володимир ЗеленськийЄвросоюзВійна в Україні