Зеленский недоволен скоростью поставок оружия, готовит кадровые изменения

Президент определил три ключевых направления, требующих ускорения. Это договоренность с США о лицензиях на производство Patriot, работа с европейскими партнерами по производству собственной европейской антибаллистики, а также другие проекты защитного сотрудничества.

Отдельно он отметил пакеты поддержки, которые были объявлены, но по состоянию на сегодняшний день не реализованы полностью.

"Между объявлением пакета поддержки для Украины и реализацией не должны проходить недели, это ответственность всех, всех в государстве, занимающихся дипломатической, прежде всего, работой", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что необходимость ускорить выполнение договоренностей продиктована реальностью - россияне наносят удары по Украине каждый день, и украинским воинам нужно больше средств и возможностей, чтобы защищать жизнь людей от российского зла.

Атаки за сутки

Только сегодня россияне ударили баллистикой по Украине - основной мишенью был Киев. Кроме того, враг нанес "страшный" удар авиабомбами по Сумам и ракетный удар по Одессе. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

В течение дня "Шахеды" и другие ударные дроны избивали по Харьковщине, Днепропетровщине, общинам Сумской области, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.