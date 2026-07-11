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Зеленский недоволен скоростью поставок оружия, готовит кадровые изменения

22:15 11.07.2026 Сб
2 мин
Президент назвал три направления, где партнеры должны ускориться
aimg Валерия Абабина
Зеленский недоволен скоростью поставок оружия, готовит кадровые изменения Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина готовит изменения на дипломатических направлениях, чтобы ускорить поставки оружия партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Президент определил три ключевых направления, требующих ускорения. Это договоренность с США о лицензиях на производство Patriot, работа с европейскими партнерами по производству собственной европейской антибаллистики, а также другие проекты защитного сотрудничества.

Отдельно он отметил пакеты поддержки, которые были объявлены, но по состоянию на сегодняшний день не реализованы полностью.

"Между объявлением пакета поддержки для Украины и реализацией не должны проходить недели, это ответственность всех, всех в государстве, занимающихся дипломатической, прежде всего, работой", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что необходимость ускорить выполнение договоренностей продиктована реальностью - россияне наносят удары по Украине каждый день, и украинским воинам нужно больше средств и возможностей, чтобы защищать жизнь людей от российского зла.

Атаки за сутки

Только сегодня россияне ударили баллистикой по Украине - основной мишенью был Киев. Кроме того, враг нанес "страшный" удар авиабомбами по Сумам и ракетный удар по Одессе. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

В течение дня "Шахеды" и другие ударные дроны избивали по Харьковщине, Днепропетровщине, общинам Сумской области, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил, что США позволят Украине производить Patriot, а ключевую роль в локализации производства отводят Польше .

Зеленский отмечал, что украинские министерства должны без пауз начать техническую работу над лицензией , чтобы производство стартовало как можно скорее.

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