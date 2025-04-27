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Баллистика, "Калибры" и не только. Украинская ПВО сбила 48 ракет и 800 дронов за неделю

Украина, Воскресенье 27 апреля 2025 12:43
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Баллистика, "Калибры" и не только. Украинская ПВО сбила 48 ракет и 800 дронов за неделю Фото: ПВО Украины сбила 48 ракет и 800 дронов за неделю (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская ПВО за неделю уничтожила 48 вражеских ракет и почти 800 дронов. Среди сбитых целей - баллистика и крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В течение последней недели противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 841 цель:

  • 31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 6 крылатых ракет "Калибр";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 442 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 114 разведывательных дронов;
  • 237 БпЛА других типов.

Авиация Воздушных сил ВСУ в течение недели осуществила около 160 самолетовылетов: более 90 - на истребительное авиационное прикрытие, около 50 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.

Массированный обстрел Украины 24 апреля

Российские захватчики ночью 24 апреля нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне выпустили 70 ракет и 145 дронов. Оккупанты, среди прочего, применили баллистические ракеты, часть из них сбили силы ПВО.

Основной удар оккупанты направили на Киев. В результате атаки погибли 12 жертв, десятки человек ранены.

Также в результате российской атаки есть пострадавшие в Харькове, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях. Подробнее о последствиях обстрела - читайте в нашем материале.

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