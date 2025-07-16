Чи будуть масовані атаки РФ, поки Келлог у Києві: прогноз експерта

Росія, ймовірно, ще 2-3 дні не проводитиме масованих атак на Україну. Ворог витратив занадто багато своїх "Шахедів".

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.

"Якщо вони наростили до 3000 показники, все одно їм 14 днів - 2000 "Шахедів". Фактично більше, ніж 150 у середньому на день, вони не здатні будуть випускати і змушені будуть робити великі перерви", - розповів Романенко.

"Київ нервово, але відпочиває (поки спецпосланець президента США Кіт Келлог у Києві, - ред.). Окремі нальоти по області не виключені. Загалом масованих атак, найімовірніше, дня 2-3 не буде", - розповів експерт. Він нагадав, що станом на 16 липня росіяни з початку місяця запустили по Україні вже 4 тисячі безпілотників. Зі свого боку Головне управління розвідки раніше повідомляло, що РФ може щомісяця виробляти по 5200 дронів - 2700 "Шахедів" і 2500 фальшивих цілей.

Візит Келлога до Києва

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог прибув в Україну на тиждень. На цьому тлі Росія перестала завдавати по Києву масовані удари дронами.

Президент України Володимир Зеленський пояснив це тим, що російський диктатор Володимир Путін не хоче йти на повну ескалацію зі США.

До речі, раніше політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна розповів, що під час візиту Келлога Росія може посилити свої атаки.

Він нагадав, що ще у 2022 році росіяни завдавали по Україні ударів, навіть незважаючи на візит президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра.

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