У Полтаві та Дніпрі прогриміли вибухи після пуску швидкісних цілей

Ілюстративне фото: у Полтаві під час тривоги пролунав вибух (Getty Images)

У Полтаві та Дніпрі у п'ятницю, 18 липня, увечері місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Офіційних деталей про вибух у Полтаві під час повітряної тривоги через загрозу балістики поки немає. При цьому Повітряні сили перед вибухом попереджали, що в бік Полтави летить швидкісна ціль. Оновлено 19:59 Вибухи також почули мешканці Дніпра. Оновлено 20:07 Повітряні сили закликали жителів Дніпра пройти в укриття, оскільки у бік міста летіла швидкісна ціль. Її запустили з території тимчасово окупованого Криму.