У Полтаві та Дніпрі прогриміли вибухи після пуску швидкісних цілей
У Полтаві та Дніпрі у п'ятницю, 18 липня, увечері місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Офіційних деталей про вибух у Полтаві під час повітряної тривоги через загрозу балістики поки немає.
При цьому Повітряні сили перед вибухом попереджали, що в бік Полтави летить швидкісна ціль.
Оновлено 19:59
Вибухи також почули мешканці Дніпра.
Оновлено 20:07
Повітряні сили закликали жителів Дніпра пройти в укриття, оскільки у бік міста летіла швидкісна ціль. Її запустили з території тимчасово окупованого Криму.
Повітряна тривога
Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, ввечері в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили попереджали, що з північно-східного напрямку є загроза застосування балістики.
До речі, останні кілька днів Росія не проводила масованих атак на Україну. Ворог не запускав таку велику кількість дронів по мирних містах, як минулого тижня.
Самі українці пов'язали це з візитом спецпосланця президента США в Україні Кіта Келлога до Києва. Президент України Володимир Зеленський на цьому тлі зауважив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче йти на ескалацію зі США.
Як повідомили джерела РБК-Україна, Келлог залишив Україну в середу, 16 липня.
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