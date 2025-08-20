Балістичні ракети та майже сотня дронів: у ЗСУ відзвітували про атаку РФ

У ніч на 20 серпня Росія завдала комбінованого удару по території України, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, близько 19:30 19 серпня противник запустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, а також 93 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори з різних напрямків - Брянської та Ростовської областей РФ, Приморсько-Ахтарська та району Чауди в Криму.
Для відбиття повітряного нападу залучалися авіація, підрозділи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи.
Станом на 9:00 ранку 20 серпня сили ППО збили або подавили одну з двох балістичних ракет та 62 ворожі безпілотники.
Водночас зафіксовано влучання у 20 локацій.
Українські військові зазначили, що атаки такого масштабу спрямовані на виснаження системи протиповітряної оборони та залякування цивільного населення.
Нагадаємо, що в ніч на 20 серпня ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка на Сумщині. Відомо про понад 10 постраждалих, серед яких діти.
Крім того, сьогодні атакували Ізмаїл Одеської області ударними дронами. В результаті обстрілу виникла велика пожежа, відомо про одного пораненого.